「女版贾伯斯」诈欺案 展开陪审团遴选程序

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（法新社加州圣荷西31日电） 因一场骗局跌落神坛的生物科技之星霍姆斯（Elizabeth Holmes）今天现身法庭，她震撼矽谷的诈骗案即将进行审理，遴选陪审团程序已经展开。

身穿招牌黑衣的霍姆斯在加州圣荷西（San Jose）联邦法院出庭，37岁的她曾是科技界名人，其创办的新创公司Theranos一度炙手可热，被认为将对医疗采检带来革命，谁料最后却因霍姆斯涉及诈欺而让神话破灭。

霍姆斯和Theranos前营运长巴瓦尼（Ramesh "Sunny" Balwani）被控共谋诈骗Theranos投资人与客户，曾经交往的两人将分开受审，而被控诈欺与共谋诈欺的霍姆斯若遭定罪，最高可判20年徒刑。

最近披露的文件显示，霍姆斯打算主张遭前商业伙伴虐待与控制。霍姆斯委任律师陶尼（Kevin Downey）询问陪审席内会不会有「遭亲密伙伴虐待」经验的人，暗示辩方可能打算提出这项议题。

联邦法官戴维拉（Edward Davila）希望选出12名陪审员决定霍姆斯的命运，整场审判预料会持续至少13周。

霍姆斯2003年创立检验公司Theranos时年仅19，深具领袖魅力的她宣称只需用几滴血进行检验，就能比传统实验室更快得知结果，且价格更低廉。

这套说词让不少人深信不疑，美国前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）、前国防部长马提斯（James Mattis）加入了Theranos董事会，媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）甚至还砸钱投资，霍姆斯自己则被捧成当红炸子鸡，甚至还有媒体称她是女版「贾伯斯」（Steve Jobs）。

但公司蒸蒸日上、数以十亿计资金来来去去多年之后，霍姆斯梦想中的神奇仪器却没诞生，而根据检方说法，霍姆斯自己也知道这点，却仍继续对投资人、医师和患者撒谎，好继续替公司募资。

© 2021 AFP