「女版贾伯斯」诈欺案 美前防长马提斯出庭作证

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（法新社加州圣荷西22日电） 现已跌落神坛的前生技之星霍姆斯诈骗案今天持续开庭，美国前国防部长马提斯作证表示，霍姆斯滴血检测的技术前景深深打动他，当霍姆斯公司卷入诈骗时，他甚至不敢置信。

马提斯（James Mattis）2013至2016年间在霍姆斯（Elizabeth Holmes）现已倒闭的Theranos公司担任董事，是第一位为这宗高知名度诈骗案出庭的大咖。

马提斯在加州圣荷西出庭时表示：「我被只要一滴血还有远距检测就能知道一堆问题的想法深深吸引。」

2003年，年仅19但极富领袖魅力的霍姆斯创办Theranos，标榜可提供只需一滴血的分析仪，且比传统实验室更快速、价格更低廉。

2017至2019年间在川普任内担任国防部长的马提斯表示，他对这个想法太有兴趣了，因此对Theranos投资了近8万5000美元。

不仅马提斯与美国前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）被吸引加入Theranos董事会，媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）甚至还砸钱投资，霍姆斯自己则被捧成当红炸子鸡，还有媒体称她是女版「贾伯斯」（Steve Jobs）。

但问题是，这种分析仪器成果不如预期，以致霍姆斯遭控诈欺，最高可能判刑数十年。

© 2021 AFP