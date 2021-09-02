女自由车手史托瑞摘帕运第17金 刷新英国纪录

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（法新社东京2日电） 英国帕运自由车女选手史托瑞（Sarah Storey）今天摘下生涯29年来第17面帕运金牌，刷新英国选手帕运摘金纪录。她在站上颁奖台唱国歌时，忍不住流下眼泪。

史托瑞继上周在赛车场个人追逐赛以及两天前在C4-5个人公路计时赛获胜后，今天赢得C4-5公路赛第一，摘下个人在东京帕运的第3面金牌。

史托瑞在79.2公里的比赛结束后立即告诉英国电视台「第四频道」（Channel 4）：「我再一次被喜悦淹没。」「这好像发生在别人身上一样。」

「现在我无法解释或推断关于比赛的任何事情，但率先冲线的感觉非常棒。」

自由车皇后史托瑞以2小时21分51秒的成绩夺金，赢得个人第17面帕运金牌，超越英国游泳选手肯尼（Mike Kenny）在1976年至1988年拿下16面金牌的纪录 。

她再度和英国同胞雷恩-莱特（Crystal Lane-Wright）站在一起，这是两人第3场比赛分居冠亚军；法国选手帕图耶（Marie Patouillet）取得铜牌，在东京帕运二度名列两人之后。

雷恩-莱特说：「看到史托瑞如此成功真是太好了。」「我在她的阴影下赢得3枚银牌，我甘之如饴。」

史托瑞的耐力与参赛年资惊人，早在1992年的巴塞隆纳帕运上，年仅14岁的她以游泳选手之姿首次参加帕运，摘下2金。

史托瑞在1992年至2004年间赢得5面游泳金牌后，于2008北京帕运转攻自由车，如今金牌数已超越游泳选手肯尼33年来无人能破的纪录。

出生左臂即丧失功能的史托瑞，累计打破76项世界纪录，就她自己而言，不断刷新自己创下的世界纪录是她所追求的目标。

忆起当年父母怎么协助她时，史托瑞努力忍住眼泪。她哽咽说：「当我12岁时，我在学校什么奖都没得到，我的父母一直对我说『专注在你自己身上，只需要把重心放在你最好的潜能上』。」

她过去曾在受访时提到自己少女时期曾遭霸凌，学校生活仅有「孤独」可言，并在早年身为游泳选手有所斩获后，罹患厌食症。

如今拿下生涯8届帕运第17金，站上颁奖台唱国歌时，史托瑞再次流下眼泪。

根据英国天空新闻网（Sky News），43岁的史托瑞一人在东京参赛，由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制，她的丈夫、8岁女儿与3岁儿子都没有陪同。

史托瑞稍早前受访时表示，不打算立即退休，因为儿子查理（Charlie）还希望她再战2024巴黎帕运。

© 2021 AFP