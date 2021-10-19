女记者采访监狱遭性侵 美洲人权法院裁哥伦比亚有罪

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（法新社哥斯大黎加圣荷西18日电） 哥伦比亚一名女记者2000年到一座监狱调查武器走私集团时，遭准军事人员绑架、性侵及虐打，美洲人权法院今天裁定，哥伦比亚须为她受到的磨难「负责」。

隶属美洲国家组织（Organization of American States）的美洲人权法院（Inter-American Court of Human Rights Court）发布声明说，记者贝多亚（Jineth Bedoya）在调查一个罪犯网络时遭遇威胁，哥伦比亚「没有调查」此案，因此有罪。

美洲人权法院裁定，哥伦比亚「没有尽责展开调查，违反司法保障、司法保护与法律之前人人平等的权利」，因此有罪。

贝多亚现年47岁，她是在2000年5月25日替「观察报」（El Espectador）采访时，于哥伦比亚首都波哥大的莫德洛监狱（La Modelo）前遭一群准军事人员绑架，当时她正在监狱调查一个武器走私集团。

这群准军事人员虐打、性侵她16个小时，最后将她全身赤裸地丢在路边。

庭讯时，她暗指哥伦比亚的执法官涉案，特别提到一名「具影响力」的警察部队总监。

美洲人权法院裁定，这些行为「无法在未经同意、国家勾结或至少政府容忍下」做出。

保守派总统杜克（Ivan Duque）推文表示，哥伦比亚「完全接受这个决定」。

贝多亚去年获得联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）的世界新闻自由奖。她推文说，2021年10月18日这天将载入史册，这场抗争始于一起个人犯罪，结果是数以千计的性暴力女性受害者和女记者的权利得到维护。

由于贝多亚与她的母亲遭受威胁，今年3月，美洲人权法院谕令哥伦比亚「立即」确保她们母女的安全。当时，哥伦比亚政府已请求贝多亚原谅。

© 2021 AFP