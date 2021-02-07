好心陌生人牵线 美老兵找回遗失53年皮夹

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（法新社华盛顿6日电） 高龄91岁的美国海军退役气象学家葛里向（Paul Grisham）寻回53年在南极洲遗失的一只皮夹，让他惊喜万分。这起温馨事件的幕后功臣，是几个古道热肠的善心陌生人。

「圣地牙哥联合论坛报」（The San Diego Union-Tribune）本周报导，葛里向1967年10月被派至南极洲罗斯岛（Ross Island）科学基地担任气象预报员。13个月后，他动身返回阳光灿烂的美国加州，但却忘了带走皮夹。直到2014年这座基地进行拆除作业时，皮夹才又幸运被人发现。

而靠着一群业余但热心的「柯南」接力帮忙之下，终于查到葛里向下落，并将皮夹物归原主。

主要功臣是新罕布什尔州一对父女档，两人最初是看不惯去年有人把一条海军军人的身分识别手炼当作商品贩售，两人买下手炼并联系上另一人经营的退伍军人相关机构，进而找到手炼主人并予归还。

3人再联手联系上海军气象服务协会（Naval Weather Service Association），这才成功追溯到曾为会员的葛里向。

这只完好如初的皮夹最后在1月30日送达葛里向位于加州北部圣卡罗斯（San Carlos）的家。

葛里向表示，有这么多人煞费周章、居中牵线将皮夹归还失主，让他感动不已。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP