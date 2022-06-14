好莱坞名人连署 齐吁影视剧情用枪要负责任

（法新社洛杉矶13日电） 好莱坞超过200位名人连署公开信，要求电影和电视节目描绘出负责任的拥枪权，以及限制涉及儿童与枪枝的场景。

广告 继续浏览后续

根据今天公布的公开信，连署人包括艾米舒默（Amy Schumer）、茱莉安摩尔（Julianne Moore）和马克鲁法洛（Mark Ruffalo）等好莱坞明星，以及王牌制作人J.J.亚伯拉罕（J.J. Abrams）、香达莱姆斯（Shonda Rhimes）和卢卡斯影业（Lucasfilm）老板甘乃迪（Kathleen Kennedy）。

脱口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）、导演阿帕托（Judd Apatow）与亚当麦凯（Adam McKay）及编剧劳伦斯（Bill Lawrence）和林道夫（Damon Lindelof）等也加入连署。

防止枪械暴力的非营利组织「布雷迪运动」（Brady Campaign）提供的公开信写道：「对于吸菸、酒驾、系安全带和婚姻平权的文化态度发展过程，在很大程度上都受到了电影和电视的影响。现在是采取枪枝安全措施的时候了。」

「我们并非要求大家停止在影视上秀出枪枝。我们是在要求编剧、导演和制作人注意到影视中的枪枝暴力，并且示范枪枝安全最佳做法。」

信中建议的措施包括展现剧中角色会把枪枝安全锁好，以及在「不牺牲叙事完整性」的情况下，在开拍前商议是否有其他替代方案能取代用枪。

信中提到最近枪枝已超越车祸，成为美国未成年人的主要死因，并要求「创作圈的同僚」限制含有儿童和枪枝的场景。

美国近来频传重大枪击事件，包括上个月中纽约州水牛城（Buffalo）发生与种族歧视有关的超市枪击案，夺走10条人命。10天后，德州尤瓦尔迪（Uvalde）发生小学枪击事件，造成19名学童和2名教师丧命。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）统计，2020年美国总计有4368名19岁以下儿童和青少年命丧枪下。

公开信中写说，世界各地的电视和电影作品或多或少都会出现枪枝，但唯有美国存在枪枝暴力泛滥的问题。

「责任在于那些更害怕失去权力而不是拯救生命的政治人物支持宽松的枪枝法。」

「问题不是我们造成，但我们希望协助解决。」

© 2022 AFP