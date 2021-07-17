好莱坞外籍记者协会禁止成员收礼 改革金球奖

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（法新社洛杉矶16日电） 主办金球奖的好莱坞外籍记者协会职业操守引发争议，导致明年颁奖典礼转播取消后，该组织今天宣布禁止成员收受来自电影制片厂和电视台的奢华礼物、旅行和其他免费赠品。

好莱坞外籍记者协会（Hollywood Foreign PressAssociation）的职业操守和成员缺乏多样性引发热议后，该组织成员同意进行一系列改革。

好莱坞外籍记者协会在声明中表示，根据针对利益冲突的新政策，协会成员「不得接受来自片商、公关人员、演员、导演或其他与电影和电视节目有关人士的宣传品或其他礼物」。

好莱坞外籍记者协会的可议行径，引发电影圈人士反弹，美国国家广播公司（NBC）5月因此宣布将不转播2022年1月举行的金球奖颁奖典礼。好莱坞外籍记者协会成员也遭控在宣传场合，对影视名人发表种族和性别歧视言论。

汤姆克鲁斯（Tom Cruise）已把生涯3座金球奖奖座归还给好莱坞外籍记者协会，Netflix、影视发行商「亚马逊工作室」（Amazon Studios）和娱乐集团「华纳媒体」（WarnerMedia）也都表示，除非好莱坞外籍记者协会做出够深远的改变，否则拒绝合作。

© 2021 AFP