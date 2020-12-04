好莱坞诈骗皇后在英国就逮 装女声犯嫌身分曝光

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（法新社洛杉矶3日电） 美国联邦调查局（FBI）今天表示，外号「好莱坞诈骗皇后」的犯嫌已在英国遭到逮捕，他涉嫌假扮好莱坞女性高阶主管，从多名怀抱电影梦的受害人身上骗取数以十万计美元。

调查人员多年来在全球追查这名犯嫌的下落，如今终于逮到人。前「好莱坞报导」（THR）记者强生（Scott Johnson）所撰写的好莱坞诈骗皇后事迹将出书，哈波柯林斯出版社（HarperCollins）已取得版权。

法新社报导，根据今天一份解封的法院起诉书，犯嫌是一名叫塔希尔拉曼尼（Hargobind Tahilramani）的41岁印尼男子。

加州圣地牙哥（San Diego）FBI发言人告诉法新社：「被告已在英国落网，这项逮捕行动是根据美国为之后引渡所提出的暂时逮捕要求。」

这名男子涉嫌假扮的好莱坞大亨，包括卢卡斯影业老板甘乃迪（Kathleen Kennedy）、前索尼影业娱乐公司共同董事长巴斯卡（Amy Pascal）及派拉蒙影业前老板蓝辛（Sherry Lansing）。

据说犯嫌很会模仿各种口音，还曾假装是媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）的前妻邓文迪（WendiMurdoch），以及电影界多位男性主管。

根据在加州提出的法院文件，犯嫌和同伙向被害人提出演艺工作丰厚邀约，并指示他们飞到印尼执行任务，包括勘景、研究及撰写剧本，并要求先付相关费用，要是被害人抱怨或有所怀疑，犯嫌有时会威胁将他们「分尸」。

整起骗局始于2013年，尽管今年全球疫情延烧，各国纷纷祭出旅行禁令，犯嫌截至8月都还在继续骗人，当时他叫被害人付款收看根本不存在的培训影片。

根据「好莱坞报导」消息，英国曼彻斯特警方上周在私家调查业者协助下逮到这名犯嫌。

© 2020 AFP