如何搜集用户个资 FTC要脸书等9大社媒巨擘说明

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（法新社旧金山14日综合外电报导）美国联邦贸易委员会（FTC）今天下令亚马逊、脸书、推特、YouTube和其他网路巨擘就资料搜集、广告投放和用户参与度等方面提供相关资讯。

FTC向亚马逊（Amazon）、TikTok母公司字节跳动（ByteDance）、Discord、脸书（Facebook）、Reddit、Snap、推特（Twitter）、WhatsApp和YouTube等9家社群媒体和影音串流公司发布命令，要求他们就公司如何搜集、使用和呈现用户个资提供资料，并针对公司如何向用户展示广告、用户参与度及相关作法如何对儿童和青少年构成影响提出说明。

FTC指出，亚马逊因其颇受欢迎的Prime串流电视服务而榜上有名。

FTC说：「FTC希望了解商业模式如何影响美国人的所见所闻、与谁交流，以及分享哪些资讯。」

法新社和路透社报导，FTC在声明中说，审查的范围将包括社群媒体和影音串流服务如何使用用户个资，如何决定对用户投放何种广告、如何使用演算法，以及促进用户参与的策略。

FTC今天以4比1通过这项决定，投下反对票的是共和党籍委员菲力普斯（Noah Joshua Phillips），他认为这些命令「只是散弹枪打鸟，只有部分与既定重点相关」。

这些公司收到命令之后，有45天时间做出回应。

Discord说，期待回覆FTC提出的问题。公司发言人透过电邮发布声明说：「我们并未透过广告刊登、向广告商出售用户资讯或与他人分享用户个资赚取金钱，而是从用户付费订阅服务直接获利。」

其他公司未立即回应置评要求。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP