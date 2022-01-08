如球王饭店隔离 捷克女将：像待在牢里

（法新社布拉格7日电） 和世界球王乔科维奇一样，捷克网球女将沃拉科娃也因澳洲签证遭撤销，住进同一个墨尔本附近由饭店改装而成的拘留中心。沃拉科娃今天在受访时提到，那感觉如「待在牢里」一般。

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澳洲实施严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫政策，而沃拉科娃（Renata Voracova）和塞尔维亚球王乔科维奇（Novak Djokovic）一样以医疗豁免方式前往澳洲，但在澳洲当局改变心意后，两人签证都被撤销，进入同一座拘留中心。 现年38岁、女子双打世界排名第81名的沃拉科娃告诉捷克「今天日报」（DNES）等媒体：「我在一个房间里，哪也不能去。」 「我的窗户紧闭，没办法把它打开超过5公分。」 沃拉科娃表示：「到处都有守卫，连在窗户下都有，这实在很妙，或许他们觉得我会跳窗逃走。」她还说，这间旅馆就像「好一点的宿舍」。 「他们会送食物给我，走廊上也有守卫。什么事都得通报，所有东西都是定额配给，我觉得有点像是监狱。」 沃拉科娃没有接种COVID-19疫苗，但她去年底染疫后康复，因此得以获得医疗豁免进入澳洲。 「联邦官员很快就让我入境，他们把我留在维多利亚州的安检处，并把我的文件送到某处，然后确认我没有问题，可以自由入境。」 澳洲地方当局昨天撤销了沃拉科娃的签证，询问她好几个小时，之后把她送到墨尔本的花园酒店（Park Hotel）隔离。 生涯拿过11座世界女子职业网球协会（WTA）双打冠军的沃拉科娃说：「感觉好像在演动作片，但一点也不好玩。」 目前世界排名第1的乔科维奇对疫苗抱持怀疑态度，他正等着法院做出裁决，期望在今年澳网赛事力拚生涯第21座大满贯冠军。沃拉科娃则不同，她已准备打道回府。 她说：「我还得另外申请签证，并等待1周时间，被关在旅馆无法练球…这完全没道理。」 「所以我正在等待（离开）许可，可能会是明天吧。」 沃拉科娃认为，她被拘留，可能是因为乔科维奇的例子备受大众关注。她表示：「我不明白，为什么都过了1周，他们才跑来跟我说，听着，先前的规定现在不适用了。」 但她对乔科维奇并无怨言。她说：「我希望他们能让他参赛，我们都是运动员，我们是来这里打球，不是来处理这些幕后争议的。」 她也赞扬在旅馆外面街上声援乔科维奇的粉丝，「他们唱歌、呼口号，甚至喊我的名字。有一大群球迷，我猜他们是轮番上阵」。

© 2022 AFP