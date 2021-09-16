妮姬米娜称打疫苗有性无能副作用 白宫愿意通电话释疑

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（法新社华盛顿15日电） 嘻哈歌手妮姬米娜一则关于疫苗副作用的推文引发轩然大波，她在文中暗示友人打完疫苗睾丸肿大、性无能，白宫今天表示愿意安排一名医师与她通电话，回答疫苗相关问题。

推特拥有2260万追随者的妮姬米娜（Nicki Minaj）在推文提到一个在千里达（Trinidad）的表亲不会去打疫苗，因为一个朋友打了疫苗之后睾丸肿大、性无能。她随后获邀前往白宫，并表示已接受邀请。

但一名白宫官员告诉多家美国媒体，只有向妮姬米娜提出通电话的请求。

这名官员说：「我们请妮姬米娜与一名我们的医师通电话，回答她对于有关疫苗安全性和效力的疑问，我们也有提供其他人这样的服务。」

获葛莱美奖提名的妮姬米娜13日发文表示，她无法出席在纽约举办的纽约大都会博物馆慈善晚宴（Met Gala），因为该活动规定与会嘉宾必须接种疫苗，她说只有在「做足了研究」之后才会考虑打疫苗，引起网友热烈讨论。

她说在千里达表亲的朋友打了疫苗之后睾丸肿大，此说法引起千里达卫生部长狄亚辛格（Terrence Deyalsingh）驳斥。

狄亚辛格在记者会上表示：「我们昨天没有即时回应妮姬米娜的其中一个理由是，我们必须查证和确认这则讯息的真伪。不幸的是，我们昨天花太多时间追查这个假消息。」

英国和美国卫生官员也都对此说法予以谴责。专家表示，没有证据证明疫苗会对生育能力或男性生殖器官造成影响。

© 2021 AFP