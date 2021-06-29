姆巴佩PK失手 欧国杯法国意外遭瑞士淘汰

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（法新社巴黎28日电） 2020欧国杯16强赛事今天惊爆冷门，赛前备受看好的法国因阵中头号球星姆巴佩踢失关键12码罚球，最终在PK大战意外遭瑞士淘汰。

瑞士过去从未在欧国杯淘汰赛赢球，PK也从没赢过，但他们今天在正规赛与法国3比3踢和后，PK大战竟以5比4获胜。

阵容豪华的法国赛前备受看好可继3年前赢得世界杯后，再添一座欧洲杯冠军，今天也从原本的0比1落后，追到反以3比1超前，看来就要轻骑过关；不料却在正规赛尾声被瑞士连进2颗，硬生生追平后，意外输在PK。

开赛15分钟，瑞士靠着塞佛洛维奇（Haris Seferovic）头槌顶进，先驰得点，但下半场法国开始反攻，本泽马（Karim Benzema）连进两球，波格巴（Paul Pogba）75分钟又进一球，在距离比赛结束只剩15 分钟时，蓝衫军3比1领先，看来胜券在握。

谁料到塞佛洛维奇梅开二度，加夫拉诺维奇（Mario Gavranovic）替补建功，在正规赛倒数1分钟进球，瑞士硬是把比赛拖进延长。

延长赛两队都没再进球，因此只能靠PK分高下，两队9名球员都罚进之后，曾被誉为天才足球新星的姆巴佩（Kylian Mbappe）操刀最后一颗，却眼睁睁看着球被瑞士门将索默（Yann Sommer）挡下。

法国队长洛里斯（Hugo Lloris）赛后表示：「很痛苦，我们是世界冠军，却在16强出局，这结果太糟了。」

瑞士自1938年世界杯之后，就从未在大型赛事赢得淘汰赛。索默赛后表示：「这真是个难忘的夜晚，我以球队为荣。」

© 2021 AFP