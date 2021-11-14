委内瑞拉万人齐奏斯拉夫进行曲 盼创金氏世界纪录

（法新社卡拉卡斯13日电） 委内瑞拉约1万2000名音乐家今天在夕阳时分齐聚首都卡拉卡斯（Caracas），演奏俄罗斯作曲家柴可夫斯基的「斯拉夫进行曲」，盼创下「世界上最大管弦乐团」纪录。

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这些身在委内瑞拉军事学院（Venezuelan Military Academy）的古典音乐家，尝试在金氏世界纪录大全（Guinness Book of World Records）中留名。34岁指挥家艾斯卡尼奥（Andres David Ascanio）在演出前说：「如果弦断了，不要停下来。如果乐谱丢了，就继续用心演奏，但不要停下来。」

会计师事务所KPMG的260名审查员监测这场约10分钟的演奏，他们负责确保每位音乐家遵守规则创造新纪录，其中规定包含不共享乐器，以及在曲中至少演奏了5分钟。

金氏世界纪录当局将在接下来10天内，宣布委内瑞拉是否打破俄罗斯2019年创下的8097人管弦乐团纪录。

这群表演者由委内瑞拉公费资助的「系统」计画（El Sistema）召集而来，这个计画成立于1975 年，自此为数以千计工人阶级家庭孩童提供古典乐培训。

法新社报导，担任法国巴黎歌剧院（Paris Opera）以及洛杉矶爱乐（Los Angeles Philharmonic）音乐总监的杜达美（Gustavo Dudamel），正是出自「系统」的最具盛名音乐家之一。

艾斯卡尼奥透过大银幕指挥身穿白色上衣的音乐家们，演奏柴可夫斯基（Tchaikovsky）1876年作品「斯拉夫进行曲」（Marche Salve）。

21岁小提琴家拉古纳（Ernesto Laguna）旅行近450公里，从西部城市科罗（Coro）前来会场；他说：「这是我有生以来第一次看着银幕上的指挥，但是…我们适应得相当好。」

照片显示有些人穿衬衫，也有年纪较大的表演者。

打击乐器铜钹在「斯拉夫进行曲」激昂的中间乐段响起，曲终，不少乐手将乐器举向天空，展现他们的兴奋心情。

© 2021 AFP