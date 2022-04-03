委内瑞拉人首摘米其林 Mono主厨在香港诠释乡愁

（法新社香港3日电） 阿瑞巴玉米饼（Arepa）、塔可（taco）、阿根廷青酱，拉美人熟悉的味觉飨宴替查尔顿开设的香港餐厅Mono赢得米其林殊荣，他是第一位摘下米其林星星的委内瑞拉人。

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对长久以来以法式料理闻名的查尔顿（Ricardo Chaneton）而言，在Mono开张两年后摘下米其林星星，除了备感自豪，身上也多了份「非常棒」的责任「重担」。

这位34岁主厨告诉法新社：「地球那端的人都在看着我，身为第一位拥有米其林星星的委内瑞拉人，大家目光都聚焦在你身上。」

「但我跟他们说别担心，因为我会尽我所能，当我们洲和我们国家的代言人。」

摘星之前，座落于中环的Mono早已名闻遐迩。2021年，Mono获选亚洲50大最佳餐厅，是第一家上榜的拉美餐厅。

Mono原本被冠上「当代法式」料理名号，因为查尔顿曾在位于法国蔚蓝海岸（French Riviera）、2019年被选为世界最佳餐厅的Mirazur任职。

但查尔顿说，Mono开张1个月后，食客就把这家餐厅称为拉美餐厅了。他说：「这正是我们想要的，法国元素一直都在，但我出生在委内瑞拉，有个哥伦比亚祖母、阿根廷祖父，我把那些都放进了自己的味道里。」

在查尔顿的厨房里，不同口音的西班牙语此起彼落，他的厨师群来自委内瑞拉、墨西哥、瓜地马拉和巴西，而他们端上的菜肴，恰恰呈现了拉美地区的丰富多元。

餐厅菜单包括阿根廷青酱（chimichurri）法式乳鸽佐豆薯（jicama），以及以胭脂树籽油烹调呈现鲜黄色的布列塔尼比目鱼。查尔顿说：「我们没想要百分之百地呈现传统料理，而是希望用我们的想法诠释乡愁，做出那些记忆中的味道。」

尽管摘下了米其林星星，Mono的生意却没因此更好，因为在Omicron变异株疫情肆虐下，香港发布餐厅禁止内用的防疫限制。

查尔顿说，他在1月某天上午得知获奖消息，而那天，正好是香港政府宣布晚间6时过后餐厅禁止内用。

他告诉法新社：「我们那天的心情真是苦乐参半。」

随着确诊案例减少，港府宣布4月21日起餐厅可恢复晚间时段内用。

查尔顿起初是在故乡委内瑞拉卡拉卡斯的披萨店工作，后来在Mirazur传奇主厨科拉格雷科（Mauro Colagreco）指导下成为法式料理职人。尽管一路兜兜转转才踏上摘星之路，查尔顿并不后悔。

他说，「感谢命运捉弄」，让他走上了料理之路。

「我想，Mono最美的地方在于，这是亚洲望向拉美美食之窗。如果我是以法式料理摘下星星，那意义就不一样了。」

© 2022 AFP