委内瑞拉国会大选 马杜洛势力料将获胜

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（法新社卡拉卡斯6日电） 委内瑞拉今天举行立法机关「国民议会」选举，预料结果将巩固总统马杜洛的权势，进一步弱化其对手瓜伊多。获美国支持的反对派领袖瓜伊多则称这场选举是骗局，并带头抵制。

若马杜洛（Nicolas Maduro）所属的委内瑞拉联合社会党（PSUV）胜选，就可控制国民议会（National Assembly）。席次增至227席的国民议会，是委内瑞拉目前唯一不受社会党掌控的机构。

5年前的国民议会选举由反对派压倒性胜选。昨天马杜洛在首都卡拉卡斯（Caracas）的总统府观花宫（Miraflores Palace）说：「这一天终于来了，我们一直保持耐心。」

37岁的瓜伊多（Juan Guaido）呼吁抵制这次选举，因为现在不存在举行「自由公平」选举的条件。他并形容今天的选举是场「骗局」。

瓜伊多及其盟友计划自7日起办理为期1周的公投，以寻求民众支持延长本届国民议会的职权，直到能举行「公平、可验证和透明的」选举为止。

然而公投结果将不具约束力，因为马杜洛控制住委内瑞拉各级机关，包括最高法院和强而有力的军队。

委内瑞拉现正深陷政经危机，民众疲于面对加油站前无尽的队伍，以及基本食物与医药长期短缺。民众可能因此对这场选举兴趣缺缺。市调机构Datanalisis的李昂（Luis Vicente Leon）预测这次投票率将来到34% 以下。

出身巴士司机的马杜洛在政治导师查维斯（Hugo Chavez）死后，于2013年成为总统，并于2018年一场舞弊丛生的选举连任。国际社会多半认为马杜洛是非法胜选。

美国、欧洲联盟（EU）与拉美多数国家长期把委内瑞拉的经济危机，归咎于马杜洛的压迫与不当统治。去年1月，国民议会议长瓜伊多自封临时总统后，他们转而支持瓜伊多。

然而一开始的热情已随时间淡去。批评者认为瓜伊多的公投计画不过是孤注一掷。

马杜洛若如预期般胜选，俄罗斯和中国等外国盟友将称这项结果给予马杜洛政权合法性，也为俄、中助委国规避欧美制裁的协议提供合法架构。

由亲马杜洛的最高法院指派的选举当局表示，这次大选合格选民超过2000万人。

分析家表示，若瓜伊多吞败，可能更加孤立无援。瓜伊多去年以议长身分自封总统，赢得约50个国家支持；预料这次选举后他将失去议长身分，丧失自称总统的合法性，可能迫使国际支持者重新评估立场。

瓜伊多也呼吁欧美加强制裁，但Datanalisis民调显示，71%的委内瑞拉人反对欧美实施更多制裁。

© 2020 AFP