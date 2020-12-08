委内瑞拉国会选举执政党压倒性胜选

广告 继续浏览后续

（法新社卡拉卡斯7日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）所属的社会党在国民议会选举获得压倒性胜选，马杜洛今天盛赞这是国家的「新气象」。

执政党「委内瑞拉联合社会党」于昨天大选后，让马杜洛掌控席次增至277席的国民议会。此为先前唯一不受社会党掌控的机构。

马杜洛在推特上说：「今天的委内瑞拉从和平、喜悦、团结与强化民主机构的新气象中醒来。」

国家选举委员会表示，马杜洛和他的左翼盟友在开出的98.6%票数中，获得68.4%选票。

然而大多数委国民众抵制选举，投票率仅31%。

马杜洛的胜选进一步弱化获美国撑腰的反对派领导人瓜伊多（Juan Guaido）。瓜伊多指控选举舞弊后带头杯葛选举。

马杜洛在总统府与俄罗斯观察员共同庆祝，执政党及其盟友在277个国民议会席次中赢得「将近250席」。国家选举委员会尚未宣布最终席次分配。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，华府将持续承认瓜伊多与合法的国民议会。

蓬佩奥声明表示：「马杜洛早在2018年就靠非法窃夺选举而掌权，国际社会不能允许他二度窃夺选举。」声明同时形容这次选举是场「闹剧」，目的是为了建立效忠马杜洛的傀儡议会。

英国政府称这场选举有「严重瑕疵」，并表示将持续承认瓜伊多为委内瑞拉的国民议会议长以及临时总统。

但委国盟邦俄罗斯却称赞这场选举，比一些自诩为「民主典范」的国家还要透明。

加拿大和美洲国家组织（OAS）也拒绝接受这项选举结果，欧洲联盟则表示，这场选举显示「欠缺对政治多元主义的尊重」。

力挺瓜伊多的美国，为施压让马杜洛下台而对委国祭出经济制裁，包括自2019年4月起生效的石油禁运在内。

马杜洛表示，他会呼吁美国总统当选人拜登（Joe Biden）解除那些制裁。

出身巴士司机的马杜洛在政治导师查维斯（Hugo Chavez）死后，于2013年成为总统，并于2018年一场舞弊丛生的选举连任，当时反对阵营也杯葛大选，国际社会大多认为马杜洛是非法胜选。（译者：陈怡君/核稿：刘学源）

© 2020 AFP