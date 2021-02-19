委内瑞拉展开新冠疫苗全国接种 年底前打完7成人口

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（法新社卡拉卡斯18日电） 委内瑞拉今天藉俄制「卫星-V」（Sputnik-V）新型冠状病毒疫苗，对医护展开接种，委国政府表示目标是年底前为国内7成人口完成施打。

委内瑞拉目前已到货首批10万剂的俄国疫苗，北部一间医院的37岁外科医师李维罗（Glendys Rivero）成为首位接种者。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）推文说：「在对抗这场大流行与捍卫我国人民健康之战里，我们顺利开展第一阶段大规模接种。」

委国第一批接种者包括医护、军警、国会议员与其他公务机关人员，但像年长者这类特别脆弱的族群却不在马杜洛今天宣布的首批接种名单里。马杜洛表示，一般公众的接种将于4月展开。

卫生部长阿瓦拉多（Carlos Alvarado）表示，今年底前要完成国内70%人口的接种。

委内瑞拉以2亿美元筹购1000万剂俄制疫苗，另将透过世卫的全球疫苗取得机制（COVAX）获得140万到240万剂阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford）疫苗。

委内瑞拉是俄制疫苗海外临床试验地点之一，官方数据通报疫情至今计有13万4000多例确诊、1297例染疫病故，但被人权组织质疑过于偏低。

© 2021 AFP