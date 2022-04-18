委内瑞拉庆复活节　焚烧蒲亭人偶

（法新社卡拉卡斯17日电） 委内瑞拉今天庆祝复活节，在传统的「焚烧犹大」仪式中，焚烧挂有委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）、俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与另2名政治人物的4脸人偶。

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圣经记载犹大背叛了耶稣，而委内瑞拉复活节的习俗，就是要焚烧象徵犹大的人偶。但这些年来，犹大的图像渐渐被政治领袖或惹众怒者的肖像取代。

在中产阶级聚集的卡拉卡斯坎德拉里亚区（Candelari），焚烧的人像除了蒲亭与马杜洛，还包括民众认为卡拉卡斯多次停电必须归咎的市长梅连德斯（Carmen Melendez）与电力部长瑞维尔（Nestor Reverol）。

卡拉卡斯市民罗哈斯（Carlos Julio Rojas）点燃假人时表示：「我们正在焚烧背叛者，我们烧的是折磨、是独裁、是战争。」他身旁围了约30人，高举着反政府标语。

罗哈斯还说，这个假人被取名为「蒲亭的小孩：马杜洛、梅连德斯、瑞维尔」。这4人之所以落得这种下场，是因为「背叛了委内瑞拉卡拉卡斯，以及全世界」。

「我们看见蒲亭，以及有数以千计人死去的战争，是如何成为委内瑞拉独裁的支柱之一。」

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