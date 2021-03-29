委内瑞拉急抗疫 统统提以石油换疫苗

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（法新社卡拉卡斯28日电） 面临第2波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情来袭，委内瑞拉总统马杜洛今天提出「以石油换疫苗」的想法。

马杜洛（Nicolas Maduro）公共电视上露面时说：「委内瑞拉有油轮，有客户要买我们的石油…拿石油换疫苗。」

目前为止，委内瑞拉只授权使用俄罗斯「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗，和中国国药集团（Sinopharm）生产的疫苗。

且委内瑞拉已于本月15日告知泛美卫生组织（PAHO ）说，他们将不接受透过COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）订购的140万至240万剂的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

根据委内瑞拉官方数据，境内COVID-19确诊病例有约15万例，略低于1500人病故。这个数字遭委国反对派和非政府组织的高度质疑。

身为石油输出国家组织（OPEC）一员的委内瑞拉危机缠身，而委内瑞拉国营石油公司（Petroleos de Venezuela）2019年遭美国制裁之后，断了对美输出这条路，也吓跑其他买油客户，让委国石油产量跌至数十年来新低。

© 2021 AFP