委内瑞拉总统致电蒲亭表态挺俄 批北约破坏稳定

（法新社卡拉卡斯1日电） 克里姆林宫声明指出，委内瑞拉总统马杜洛今天致电俄罗斯总统蒲亭，表示委内瑞拉将力挺俄国，并批北约「破坏稳定」。自莫斯科挥军入侵乌克兰以来，少有国家表态支持俄国。

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根据声明，马杜洛（Nicolas Maduro）在电话中，谴责美国和北大西洋公约组织（NATO）破坏稳定的行动，还说反对西方国家以谎言与假消息作宣传。

俄罗斯提出安全保证，要求北约停止再向东扩张，遭西方断然拒绝后，蒲亭（Vladimir Putin）上周下令俄军进入乌克兰，至今已造成数十人丧命，近68万人逃离乌克兰。

法新社报导，马杜洛与蒲亭通过电话后，在推特（Twitter）上传一张两人握手的合照，并且发布讯息说，他告诉蒲亭，委内瑞拉「赞成以相互了解与对话的方式维护和平」。

委内瑞拉、古巴与尼加拉瓜，都是莫斯科在拉丁美洲的盟友，也都是美国制裁目标。

马杜洛2018年在大选中获胜，成功连任，但至今未获美国等数十国承认；他们指控选举过程充斥大规模舞弊。

俄国副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）去年12月受访时表示，若俄美未能透过外交解决乌克兰问题，莫斯科并不排除派兵前往委内瑞拉或古巴。（译者：纪锦玲)

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