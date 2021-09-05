委内瑞拉政府与反对派会谈 似达成部分协议

广告 继续浏览后续

（法新社墨西哥市5日电） 委内瑞拉官员4日暗示，政府与反对派试图化解长期以来政治争端的会谈，似乎已达成「部分协议」。

反对派设法透过在墨西哥市召开的会谈，确保即将在秋天举行的地方选举能公开公正，总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府则希望国际松绑对经济委靡不振的委内瑞拉实施制裁。

率领政府代表的委内瑞拉国会议长罗德里格斯（Jorge Rodriguez）告诉记者：「我们主要致力于达成部分协议，尤其是关于服务委内瑞拉人民的部分。」

不过官员对协议内容并未透露任何资讯，反对派代表的消息人士则告诉法新社，「至今没有同意任何事」。

这场会谈由挪威牵线，墨西哥主办，目标在于化解马杜洛执政8年来的政治危机。

会谈有7项议程，包括松绑制裁、保证政治参与和选举权，但不包括马杜洛下台。反对派指控马杜洛在2018年的连任选举舞弊。

罗德里格斯说，政府对任何经济方面的保证都非常关注，并称愿意给予反对派让步，以换取即使并非所有的经济制裁解除。

瓜伊多（Juan Guaido）领导的主要反对派这周结束3年来杯葛总统马杜洛政府所办各项选举的做法，宣布投入11月的州、市长选举。

无论是马杜洛，或是有约60国承认为总统的瓜伊多都不打算亲自参与这场闭门会谈，会谈预料6日落幕。

© 2021 AFP