委内瑞拉政府与反对派谈判 西方：若成功将检讨制裁

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（法新社华盛顿14日电） 美国、加拿大与欧洲联盟（EU）今天乐见委内瑞拉政府与反对派在墨西哥展开新的对话，重申双方谈判若获得「有意义的进展」，愿意重新检讨对委内瑞拉的制裁。

委内瑞拉政府与反对派的代表昨天签署文件，同意在挪威斡旋下，由墨西哥政府担任东道主，在墨西哥市进行「全面性的对话与谈判进程」。对话预料着重在制裁与大选方面，以期结束委内瑞拉严重的政治与经济危机。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）、加拿大外交部长贾诺（Marc Garneau）发布联合声明说：「我们乐于听到委内瑞拉人领衔的全面性协商即将在墨西哥市展开。」

他们敦促双方「真诚参与」对话以达成解决方案结束长期危机，同时也寄望这项「进程可以促成这个国家恢复民主体制」。他们表示，「如果这场会谈获得有意义的进展」，他们就愿意重新检讨制裁。

他们并呼吁委内瑞拉释放政治犯、让政党自主、言论自由，不再迫害人权。

委内瑞拉2018年大选引发争议，反对派指控总统马杜洛（Nicolas Maduro）靠舞弊连任后，美国祭出新制裁，导致这个南美国家经济危机加剧。

马杜洛乐见举行新会谈，但他希望所有不道德的制裁立即解除，如此委内瑞拉才能自主且自立地走向谈判，不必屈服于美国政府的勒索与威胁。

反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）2019年以国会议长的身分自行宣布成为委内瑞拉领导人，获大约60国认可为委国总统的他，希望在选举条件、总统大选的明确计画以及释放政治犯方面获得承诺。

© 2021 AFP