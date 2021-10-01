委内瑞拉百万纸钞砍6个零 一夜间变成仅1玻利瓦

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（法新社委内瑞拉首都卡拉卡斯30日电） 南美洲国家委内瑞拉为摆脱长年的恶性通膨，货币玻利瓦面额将从10月1日起砍掉6个零，这是委国政府13年来第3次删零，总计2008年以来已砍掉14个零。

法新社报导，拿掉6个零之后，百万面额的玻利瓦（bolivar）一夜间就变成1玻利瓦，兑换美元仍相当于25美分（约新台币7元）。

如此一来，从10月1日起，委内瑞拉将成为货币删零最多的南美洲国家，已故前总统查维兹（Hugo Chavez）在2008年删掉3个零，他的继任者马杜洛（Nicolas Maduro）在2018年删掉5个零。

玻利瓦如今如此不值钱，以至于小孩们拿来当玩具纸钞。

如此一来，若是以现金在委国购物，7张面额100万的玻利瓦纸钞，只够买一条面包。100万是玻利瓦面额最高的钞票，而委内瑞拉曾经是盛产石油的国家，如今却面临举世最高的通膨。

过去数十年间，由于接连由社会主义掌权的政府错误投资及不当管理，加上油价重挫及石油输出锐减，自从2013年以来，委内瑞拉的国内生产毛额（GDP）大幅缩水80%。

根据民间单位统计，目前在委内瑞拉，大多数使用玻利瓦的消费是以签帐金融卡或银行转帐方式支付，不过70%的交易如今采用美元，为了让消费者一目了然商品价格，许多店面货架上的商品价格以美元标示。

而在委内瑞拉的边境地区，除了美元之外，交易购物通常使用哥伦比亚披索或巴西雷亚尔（Real），甚至使用黄金交易。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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