委内瑞拉称美国制裁害买不到疫苗 将生产古巴货

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（法新社卡拉卡斯11日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，委国希望每月生产200万剂古巴的Abdala新型冠状病毒疫苗。这支疫苗还在进行第3阶段试验。

法新社报导，马杜洛在电视演说中表示：「我们签署了协议，要在实验室生产…每个月200万剂Abdala疫苗…大概在8月、9月。」

他说，委内瑞拉也将参与古巴制造的Abdala疫苗第3期试验。

本周稍早，委内瑞拉政府声称，由于美国实施经济制裁，冻结了委国的海外帐户资产，导致委国买不到疫苗。

这番说法遭委国反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）驳斥，他指责政府说谎，并称马杜洛应为委内瑞拉缺乏疫苗负责。

古巴已研发出4款疫苗，目前处于不同的临床试验阶段。古巴已开始为医护人员展开两款疫苗的施打作业，但这两款疫苗都还在第3阶段试验中。

其中一款就是Abdala疫苗，目前已有12万4000名医护人员接种，同时有4万8000名志愿者参与第3阶段临床研究。

若Abdala疫苗取得使用许可，将是拉丁美洲第一支全程自行研发与生产的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP