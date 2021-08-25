委内瑞拉西部暴雨 酿至少15人死亡

广告 继续浏览后续

（法新社卡拉卡斯24日电） 委内瑞拉当局今天表示，连续数小时的大雨引发土石坍方，在委内瑞拉安地斯山脉夺走至少15人性命。

莫科蒂斯谷（Mocoties Valley）连续降下数小时的倾盆大雨，导致巨石滚落山坡、中断道路。莫科蒂斯谷是委国西部梅里达州（Merida）一处农业地带，观光人潮络绎不绝。

代表总统马杜洛（Nicolas Maduro）监督梅里达州的官员古兹曼（Jehyson Guzman）表示，有15人证实罹难。

社群媒体上分享的影像显示委内瑞拉的城镇托瓦尔（Tovar）一条街道成了溪流，车辆在水流中载浮载沉，其他影像显示车辆陷入泥淖，或卡在泥泞中窜出的树根之间，周围都是石头和家具。

梅里达州州长格瓦拉（Ramon Guevara）表示，莫科蒂斯河溃堤，造成托瓦尔水患，当地电力、电话线路和联外道路都已中断。

驻梅里达州新闻工作者昆特罗（Jesus Quintero）告诉法新社：「这是很严重、悲伤和绝望的情况。失去一切已经不容易，更糟的是失去家人。这是2005年的悲剧重演。」当年，梅里达州豪雨造成41人丧生、52人下落不明。

委内瑞拉其他地方也降下大雨，包括首都卡拉卡斯（Caracas）。马杜洛在国家电视台上表示，全国有超过3万5000人受到大雨影响，逾8000户民宅被摧毁。

政府气象机构警告有6条河川有溃堤之虞，波利瓦州（Bolivar）、瓜利科州（Guarico）和佐里亚州（Zulia）3州皆处于红色警戒状态。

© 2021 AFP