委内瑞拉选委会：马杜洛政府在地方选举大获全胜

（法新社卡拉卡斯22日电） 至今仍有部分国际社会不承认委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）2018年的胜选；不过，委国选委会宣布，马杜洛政府在昨天的市长及州长选举获得压倒性胜利。

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与马杜洛结盟的候选人拿下23州中的20州州长宝座，以及首都卡拉卡斯（Caracas）市长大位。

委内瑞拉反对派3年来首度参与选举，获得的3州包含石油丰沛的佐里亚州（Zulia），这也是全国第2大城马拉开波（Maracaibo）所在地。

欧盟睽违15年第一次派出观察员代表团监督选举，并会在明天提交报告。

委内瑞拉政府藉这次选举展现善意以寻求解除国际对委内瑞拉的制裁，而反对派则试图及时重建以进军2024年总统大选。

根据官方统计90.21%选票后公布的暂时结果，昨天选举的投票率为41.8%。

针对选举结果，马杜洛表示这是「漂亮的胜利」。

在结果宣布之前，反对派人士卡普瑞尔斯（Henrique Capriles）对于投票站延迟关闭有利于舞弊而持保留态度。

卡普瑞尔斯在推特（Twitter）上表示：「马杜洛和他的政党命令国家选举委员会（CNE）在没有选民的情况下不要关闭投票所…他们将投下不存在的选票。」

© 2021 AFP