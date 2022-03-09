委内瑞拉释放两美囚 美委双边关系有转机？

（法新社卡拉卡斯8日电） 美国高阶代表团日前刚拜会委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro），在委国服刑的两名美籍人士今天旋即出狱，其中一人还是西特哥石油公司（Citgo）的前主管。

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出狱的这名前主管名叫卡德纳斯（Gustavo Cardenas），是所谓的「西特哥6人组」（Citgo 6）其中1人，因被控贪腐而自2017年在委国关押至今。西特哥6人组含5名委国出生的美国公民和1名美国永久居民。

这6名主管都遭处多年的有期徒刑，华府方面一再呼吁卡拉卡斯当局放人。国务院发言人普莱斯（Ned Price）去年10月还称这几人被当作「政治棋子」关押。

另一名获释的美国人名叫费南德兹（Jorge Alberto Fernandez），他获释的消息是由熟悉内情的消息人士透露给法新社。

古巴裔美国籍的费南德兹当初被控恐怖主义罪名，2021年在紧邻哥伦比亚的塔奇拉州（Tachira）被捕。

非政府组织「人权与民主联盟」（Coalition for Human Rights and Democracy）在社群网站推特（Twitter）发文证实费南德兹获释，说他「先前遭不公逮捕、扣上恐怖主义者罪名，只不过是因为他携带了一具无人机」。

美国代表团周末期间赴卡拉卡斯，与总统马杜洛商讨能源供应方面的议题。俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯石油因制裁遭禁，美国正在寻求取代俄国进口石油的方案。

而美国和委内瑞拉的这场会面，或许是马杜洛2018年赢得争议性总统大选、美国2019年关闭驻委大使馆之后，两国关系的一大转捩点。

包括美国在内的50多国都承认反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）为临时总统，并对委内瑞拉祭出一连串制裁，包括石油禁运，欲藉此撤换这位社会主义统治者。

© 2022 AFP