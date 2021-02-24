委内瑞拉驱逐欧盟大使 限72小时内离境

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（法新社卡拉卡斯24日电） 委内瑞拉外长阿雷亚萨表示，政府今天驱逐欧洲联盟（EU）驻卡拉卡斯大使佩德罗沙，要求她于72小时内离境，以此回应欧盟对委内瑞拉高官的最新制裁。

阿雷亚萨（Jorge Arreaza）在首都卡拉卡斯（Caracas）告诉记者：「在总统马杜洛（Nicolas Maduro）的决定下，我们今天向佩德罗沙（Isabel Brilhante Pedrosa）女士出示她为不受欢迎人物的声明。」

欧盟一名发言人马斯拉里（Nabila Massrali）对此回应：「欧盟对（委内瑞拉）这项决定深感遗憾，这只会导致国际进一步孤立委内瑞拉，我们要求撤回这项决定。」

「委内瑞拉唯有透过协商和对话才能克服持续不断的危机，欧盟完全致力于协商和对话，但这项决定造成直接损害。」

欧盟成员国外长22日同意制裁19名委内瑞拉官员，因他们「破坏民主」和侵害人权。由马杜洛所属政党控制的委内瑞拉国民议会（National Assembly）昨天要求政府驱逐欧盟大使。

欧盟采取最新措施后，马杜洛政权共有55人被欧盟冻结资产与实施旅行禁令。

欧盟是在拒绝承认委内瑞拉去年12月的国会选举后，扩大制裁名单。在反对派杯葛选举的情况下，马杜洛选后完全掌控国会。

欧盟、美国与数个拉丁美洲国家都不承认选举结果。

去年6月，马杜洛也曾在欧盟祭出前一轮制裁后，宣布佩德罗沙为不受欢迎人物，要求她在72小时内离境。但委内瑞拉政府在期限过后打了退堂鼓。

© 2021 AFP