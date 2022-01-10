委国巴利纳斯州州长选举 反对派获胜

（法新社巴利纳斯10日电） 委内瑞拉反对派9日在巴利纳斯州（Barinas）州长选举迎来历史性胜选；此前，这一地区被已故强人总统查维兹（Hugo Chavez）家族统治超过20年。

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54岁反对派议员贾瑞多（Sergio Garrido）在这场选举中击退执政党候选人阿雷亚萨（Jorge Arreaza）。48岁的阿雷亚萨是查维兹的女婿，曾任委国副总统及外交部长。

根据委内瑞拉全国选举委员会（National Electoral Council）9日稍晚公布的结果，贾瑞多得票率55.36%，阿雷亚萨41.27%。

贾瑞多在推特（Twitter）写道：「伟大的巴利纳斯人民取得了胜利。凭藉你们每个人的团结和力量，我们成功了…尽管我们不得不面对一切，但我们成功克服了障碍和逆境。」

阿雷亚萨在结果公布之前就承认败选，他发推文说：「我们没有达到（胜选）的目标。」

查维兹的父亲和兄弟自1998年以来把持巴利纳斯州，查维兹也出生于此。

去年反对派濒临获胜时，最高法院下令选举重新举行，因此有了9日这场选举。许多人声称执政党出手干预9日选举，数以千计军警密切监视投票情况。

© 2022 AFP