委国政府与反对派谈判 重要异议人士格瓦拉获释

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（法新社卡拉卡斯15日电） 委内瑞拉主要反对派人士格瓦拉（Freddy Guevara）上月因涉嫌「叛国」和「恐怖主义罪行」被捕，今天获释。委国政府和反对派数天前才刚展开新一波谈判。

35岁的格瓦拉上月12日在首都卡拉卡斯（Caracas）遭波利瓦国家情报局（Sebin）人员拖出车外，然后遭到关押。波利瓦国家情报局是委内瑞拉的首要情报机关。

检察总长沙柏（Tarek Saab）以「恐怖主义罪行、破坏宪法秩序、共谋犯罪和叛国」等罪名起诉格瓦拉，称他涉及7月初在卡拉卡斯一处社区的暴力冲突，而委国政府指称这起冲突是想推翻总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

在挪威牵线下，委国政府和反对派日前在墨西哥展开新一波谈判，试图终结严重危害委内瑞拉的政治和经济危机，而释放政治犯也是谈判的议题之一。

格瓦拉曾是学生领袖，也当过国会议员。美国曾呼吁委国释放格瓦拉，指他被捕一事让左翼的马杜洛声称愿与反对派对话的说法蒙上阴影。

部分媒体报导指称格瓦拉获释后将赴墨西哥、加入反对派的谈判团队，但他说他还不知道会不会参与。格瓦拉今天受访时表示，他「不清楚（获释后）有哪些限制」。

格瓦拉的律师则说，法官尚未提出条件，但格瓦拉应可完全获释或须遵守一些报到的规定，不太可能被软禁。

© 2021 AFP