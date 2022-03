威尔史密斯护妻呼巴掌事件 女星分享脱发心境

(法新社洛杉矶29日电) 好莱坞男星威尔史密斯的妻子洁达苹姬史密斯(Jada Pinkett Smith)等多位名人曾公开分享她们的心境,揭露女性掉头发不仅感觉痛苦、沮丧,同时也感到难堪。

威尔史密斯(Will Smith)27日在奥斯卡颁奖典礼上,因为非裔谐星克里斯洛克(Chris Rock)对妻子的发型开玩笑,而冲上台呼了他一巴掌,让女性落发的议题获得大众注意。

洁达苹姬史密斯于2018年首次提到罹患脱发症(alopecia)。

她在自己的网路节目「红桌谈话」(Red Table Talk)中表示:「那是我人生中少数几次因为恐惧而发抖。我对自己说,『喔,我的老天,我要秃头了吗?』」

民主党女议员普瑞斯利(Ayanna Pressley)于2020年公开坦承有脱发症,她28日也在推特发声。

她在文中写道:「让我们谈谈有脱发症是什么感觉。我们的家人看到那些极度脆弱与困难的时刻。感谢那些在低潮时刻使我们克制、给我们支持的人。他们看到我们的每一面。」

随着好莱坞的女性理想外貌与现实状况之间,逐渐走向更健康的平衡关系,越来越多女演员挺身而出讲述脱发症,原因可能是压力、生产后荷尔蒙改变,甚至因为COVID-19(2019冠状病毒疾病)等。

女星莎玛布莱尔(Selma Blair)于2011年生产后告诉「时人杂志」(People):「这不光鲜亮丽,但这是现实:我洗澡的时间变长了,因为我要收集掉在地上的头发然后丢掉,才不会堵住水管。女演员为何从来不说这些?」

女星艾莉莎米兰诺(Alyssa Milano)透露,她在感染COVID-19后开始落发,而这影响了她对自我的观感。

「这很艰难,尤其当你是一名演员,你的身分包装很大一部分来自于飘逸的长发,以及无瑕的皮肤。」

女星里琪雷克(Ricki Lake)于2020年在IG表示,她一辈子都为落发所苦。「那是很疲惫、难堪、痛苦、害怕、沮丧、孤单的事情。我甚至有几次产生自杀的念头。」

曾拿下奥斯卡的女演员薇拉戴维丝(Viola Davis)说,她曾经试图用假发掩饰脱发症。「我有一顶在家戴的假发、一顶出席场合,还有一顶戴去运动。」

「我从来不展现真正的头发…我迫切希望大家认为我很美。」

薇拉戴维丝近10年对于脱发较卸下心防,甚至在演出「谋杀入门课」(How to Get Away with Murder)当中法律课女讲师一角时也脱下假发,展现极短的真发。

美国国家斑秃基金会(National Alopecia Areata Foundation)28日呼吁更多人认识这种疾病,推估全美有700万人、全世界约有1.47亿人苦于脱发。

© 2022 AFP