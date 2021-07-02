威廉与哈利放下歧见 连袂为黛妃雕像揭幕

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（法新社伦敦1日电） 英国威廉王子和弟弟哈利王子今天放下歧见，共同为一座纪念他们母亲黛安娜王妃60岁冥诞的全新雕像揭幕。

这座铜像立在黛妃的伦敦故居肯辛顿宫（Kensington Palace）花园。受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，仪式从简。

兄弟俩透过声明表示：「今天，在我们母亲60岁冥诞这天，我们怀念她的爱、力量和人格，这些都是让她在全世界成为向善的力量、让无数生命变得更好的特质。」

「每一天，我们都希望她仍与我们同在，但愿这座雕像永远都能被视为她生命和杰出贡献的象徵。」

在哈利与美国电视女星梅根马克尔（Meghan Markle）结婚后，兄弟俩关系陷入紧绷，这份罕见的共同声明公开展现了两人团结一心。

有非裔血统的梅根先前声称遭霸凌，与哈利移居美国，震惊各界，后来梅根又在媒体专访中指称王室内部存在种族歧视，这些事都让威廉与哈利一度紧密的关系明显恶化。

39岁的威廉和36岁的哈利上一次共同出席公开场合，是在今年4月祖父菲立普亲王（Prince Philip）的葬礼。

一些专门评论王室事务的人说，威廉与哈利连袂向黛妃致敬，可能是解开兄弟嫌隙的重要一步。近期一名传记作家认为，威廉与哈利之间的关系是王室近几个世代以来最严重的手足不合。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP