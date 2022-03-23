威廉凯特访问牙买加遇示威

（法新社牙买加首都金斯敦22日电） 英国王子威廉与夫人凯特为期1周的加勒比海访问行程今天来到前殖民地牙买加，伉俪俩抵达牙买加首都金斯敦前早有大批示威者聚集抗议，要求王室为买卖奴隶道歉。

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威廉与凯特为向女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年致敬访问加勒比海国家，两人将在牙买加停留3天。

但他们抵达金斯敦（Kingston）前，早有大批高举标语的示威者聚在英国高级专员公署（British High Commission）前，要求英国王室为从非洲引进数十万名奴隶至牙买加，让他们在不人道的环境下工作的奴隶买卖行为做出补偿并道歉。

示威民众戴兰德斯（Clement 'Jawari' Deslandes）说，王室人员来到这里心中却无悔意，犹如赏他祖先一记耳光。

「他们有贵族特权…来我们这里，我们还得替他们铺红毯的日子已经过去了。」

「我来到这里，是代表我的祖先，以及那些死于奴役、因为被白人迫害遭杀害的所有人。」

威廉夫妇前往此行首站贝里斯时，也取消某个村落的访问行程，据称是因遭到原住民社群反对。

© 2022 AFP