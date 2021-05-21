威廉哈利王子谴责BBC 欺骗黛安娜王妃取得专访

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（法新社伦敦20日电） 英国已故黛安娜王妃1995年接受英国广播公司（BBC）记者巴席尔专访，详述她与查尔斯王子婚姻触礁的细节，威廉王子今天谴责巴席尔利用欺骗手段取得专访机会。

一项独立调查发现，巴席尔（Martin Bashir）使用造假文件取得专访黛安娜的机会，且BBC高层未能适当调查巴席尔如何安排这段专访。

威廉表示，取得专访的这种欺骗手段已「严重影响」母亲受访时所说的话，并为双亲婚姻关系毁灭造成「重大影响」。

他还说，BBC监督失职，已「严重导致」母亲生命最后那几年「恐惧、偏执且孤立」。

黛安娜和英国王位继承人查尔斯王子1996年正式离婚，隔年黛妃在法国巴黎为躲狗仔跟拍出车祸香消玉殒，享年36岁。

王位第2顺位继承人威廉今天从肯辛顿宫（Kensington Palace）亲自口述长篇声明，表示自己坚定认为BBC节目「广角镜」（Panorama）的访谈内容没有合法性，且永远不应再播出。

威廉表示，这段访谈「实质上建立了不实论述，近25年来被BBC和其他人商业化」，现在「需要好好解决」此事。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP