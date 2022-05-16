威廉斯狂飙27分 塞尔蒂克淘汰公鹿进东区冠军赛

（法新社波士顿15日电） 威廉斯今天攻下27分，帮助塞尔蒂克109比81获胜，并以4比3淘汰卫冕军公鹿，闯进NBA东区冠军赛。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA东区第2种子波士顿塞尔蒂克在季后赛次轮打完6战后，与第3种子密尔瓦基公鹿战成3比3平手，今天决胜的第7战于塞尔蒂克主场进行。

这场比赛的首节，公鹿全队拿下26分，其中24分与安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有关，在他单节进帐10分、8篮板、6助攻的情况下，塞尔蒂克第1节打完以20比26落后。

次节塞尔蒂克让公鹿的波蒂斯（Bobby Portis）吞下个人第3次犯规，让他只能暂时回到板凳席上。塞尔蒂克趁机打出12比2攻势，并在霍福德（Al Horford）的一次灌篮后，取得本场比赛首度领先，接着在史玛特（Marcus Smart）中场前0.9秒的3罚俱中后，塞尔蒂克在上半场48比43超前。

下半场塞尔蒂克彻底接管战局，打出61比38的攻势，最终28分之差大胜。

相较塞尔蒂克55投22中、4成的三分球命中率，公鹿今天三分球手感极为不顺，33次出手仅命中4球，命中率只有1成21，在季后赛史上至少出手30次的比赛中，排名倒数第2。

公鹿的安特托昆博今天虽有25分的进帐，但下半场11投3中，其中第4节6投1中，是球队下半场彻底丧失竞争力的一大关键。

塞尔蒂克的威廉斯（Grant Williams）此役砍进7个三分球，攻下全场最高27分，塔特姆（Jayson Tatum）也贡献了23分，布朗（Jaylen Brown）和替补的普瑞查德（Payton Pritchard）分别拿下19分、14分，史玛特有11分、10助攻、7篮板的表现，霍福德虽只获6分，但抓下10个篮板。

安特托昆博今天攻下公鹿全队最高的25分，还猛抓了20个篮板，并送出9次助攻，有「准大三元」的表现。哈勒戴（Jrue Holiday）也贡献了21分，罗培兹（Brook Lopez）有15分、10篮板的「双十」成绩，板凳出发的波蒂斯进帐10分。

塞尔蒂克今天获胜，艰苦地以系列赛4比3击败公鹿，接下来将与头号种子迈阿密热火争夺东区冠军。东区冠军赛首战，将于17日（台湾时间18日）在热火主场进行。

© 2022 AFP