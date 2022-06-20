威廉王子年近不惑影响力日增 成君主制未来典范

（法新社伦敦19日电） 英国威廉王子21日将欢度40岁生日，对作为未来英国国王的他而言，这是一个重要的里程碑。威廉透过在传统与现代之间擘划一条路线，迅速在英国王室树立自己的权威。

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威廉王子（Prince William）的妻子凯特今年一月喜迎40岁生日，除了英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II），没有人比这对恩爱的王室夫妇更受大众欢迎，威廉和凯特经常被视为君主制未来的典范。

根据英国市调公司「舆观」（YouGov）调查，威廉是继女王之后人气最高的王室成员，支持率达66%，其次是凯特，支持率为60%。

王室事务评论员费兹威廉斯（Richard Fitzwilliams）告诉法新社：「这对他（威廉王子）来说是一个非常重要的里程碑，因为他正与父亲查尔斯王储（Prince Charles）共同强化对女王的支持，并持续创造身为未来国王的定位。」

威廉王子备受民众爱戴，许多人甚至希望他能在女王驾崩后越过父亲成为英国国王。 自96岁的女王去年因身体不适和年事已高而逐渐卸下职务以来，王位第二顺位继承人威廉的影响力愈来愈大。

女王因行动不便而缺席5月的国会开议大典，剑桥公爵（Duke of Cambridge）威廉陪伴父亲查尔斯王储代替女王出席，并在攸关家族的重要决定发表意见。

威廉自2017年放弃担任救护直升机飞行员以来，一直致力于家庭活动，而他据传正计划搬离伦敦肯辛顿宫（Kensington Palace），搬进女王在温莎城堡（Windsor Castle）的宅邸。王室事务评论员说，此举将使他进一步拉近与女王的距离，并强化他在家族内部的角色。 威廉王子也据传是阻止叔叔安德鲁王子（Prince Andrew）参加本月传统嘉德勋章（Order of the Garter）授勋仪式的主要推动者；安德鲁王子深陷性丑闻，重创英国王室形象。

费兹威廉斯说：「他们（威廉和凯特）是君主制的未来，在庆祝女王创下历史纪录、登基70周年的白金禧年庆典结束时，王室成员在白金汉宫阳台现身时便凸显出了这一点。」

威廉几乎从没透露过王室内部的事情，但在弟弟哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）接受美国电视专访爆出许多猛料、包括指控王室成员种族歧视后，他挺身为家人辩护。

威廉极力否认各种指控。从各方面来看，他与哈利的关系也很紧张。 但威廉承认，有必要对王室这个古老机构进行现代化改造，使其能够在伊丽莎白二世之后生存下来，并抵御在年轻一代中崛起的更强大共和主义力量。

费兹威廉斯说：「威廉特别关心的其中一件事，就是君主制的形象以及英国君主制如何向前发展。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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