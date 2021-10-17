威廉王子设「为地球奋斗奖」 首届典礼将登场

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（法新社伦敦17日电） 英国王室频频抨击各国领袖在气候变迁危机上光说不练之际，威廉王子创设的为地球奋斗奖首届颁奖典礼今天登场，入围者横跨5大洲，包含印度少女以及中国空气清净应用程式等。

透过电视转播的「为地球奋斗奖」（Earthshot Prize）将颁出5组国际得奖者，每组可以获得100万英镑（约新台币3840万元）奖金。

知名自然学家艾坦勃劳（David Attenborough）将出席典礼，酷玩乐团（Coldplay）和红发艾德（Ed Sheeran）等人则会登台演唱。

在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）登场的联合国气候峰会COP26（气候变化纲要公约第26次缔约方会议）前夕，威廉王子希望透过「为地球奋斗奖」协助对抗气候变迁，他并称入围奖项者为「创新者、领袖和远见者」。

威廉王子告诉英国广播公司（BBC）：「（COP26）上不能再只有高谈阔论而无足够的行动，这就是为什么为地球奋斗奖如此重要，因为我们正在努力创造行动。我希望这个奖能激励许多身居要职者（作为）更进一步，并真正开始付诸实践。」

「为地球奋斗奖」五大领域包含保护和恢复自然风貌、携手让空气变得更洁净、让海洋生机盎然、建造无废的世界、共同解决气候问题。

本届入围者横跨五大洲，包含发明太阳能驱动熨衣车的印度少女、付费给民众以修复自然生态系统的哥斯大黎加政府，以及义大利米兰的惜食中心、巴哈马的珊瑚替代计画，和中国的空气清净应用程式等。

每组入围者由专家从超过750个被提名者中选出，并将获得企业协助，开发这些有望「修复地球」的计画。

威廉王子曾于英国广播公司访谈中批评富豪竞相上太空之举，并认为他们应该设法修复地球，他的父亲查尔斯王子也长年关注环保议题。

威廉王子的祖母、英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）日前则对各国领袖空谈气候变迁，但几乎毫无作为表示恼火。

不过，王室是英国的大地主，包含用于狩猎和农业的苏格兰大片土地，引来一些环保主义人士批评王室成员对环境议题表里不一。

电视节目主持人兼环保人士帕克汉姆（Chris Packham）上周末引领孩童游行至白金汉宫，提交一份有超过10万个签名的连署书，要求女王恢复王室土地的自然地貌。

© 2021 AFP