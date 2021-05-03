威瑞森旗下雅虎和美国线上 阿波罗基金50亿美元买下

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（法新社纽约3日电） 威瑞森公司今天宣布将旗下的雅虎（Yahoo）和美国线上（AOL）等媒体资产，以50亿美元售予私募基金阿波罗全球管理公司，威瑞森想从电信产业跨足媒体的野心也宣告结束。

威瑞森（Verizon）和阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）的交易也包括整个威瑞森媒体公司（Verizon Media），当中也涵盖这两个品牌的广告科技业务。

威瑞森在2017年以约45亿美元买下早期网路传奇品牌雅虎（Yahoo），并将雅虎和威瑞森在2015年买下的另一家早期网路知名品牌美国线上（AOL）合并。

随着网路使用者转向脸书（Facebook）和谷歌（Google）等较新网路平台的怀抱，雅虎和美国线上失势，庞大的市值也跟着缩水。

阿波罗基金的私募基金合伙人雷曼（Reed Rayman）：「我们很高兴协助释放雅虎庞大的潜力，以及其无与伦比的品牌群。」

「我们对于整个组织过去几年的努力和进步，十分地尊敬和景仰。我们期待和古鲁及他优异的团队，与我们威瑞森伙伴合作，加速雅虎成长的下一章。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP