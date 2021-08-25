娇生单剂型COVID-19疫苗若打第2剂 抗体增9倍

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿25日电） 美国娇生集团（Johnson & Johnson）今天表示，他们推出的单剂型COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗若接种第2剂，产生的免疫效果会提高许多。

娇生发布新闻稿说，根据2份尚未经过同侪审查的临床研究报告，若接种额外一剂娇生COVID-19疫苗，产生的抗体会增至9倍。

美国总统拜登（Joe Biden）的政府已宣布，计划让所有接种过辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）疫苗的美国民众，在距离第2剂8个月后接种第3剂。这两家厂商的疫苗采用信使核糖核酸（mRNA）技术，与娇生的腺病毒载体技术不同。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）曾表示，预期娇生疫苗将有必要接种第2剂，但需要见到更多数据才能做出确定建议。娇生今天宣布的消息将有助提供相关资讯。

娇生在新闻稿中并未说明接种第2剂的时间间隔。但根据美国政府网站上公布的试验资料，娇生测试了若干不同时间间隔，最少6个月。

美国CDC近日才宣布，自从具高度传染力的Delta变异株成为COVID-19疫情主流病毒后，疫苗整体的效力降低。

根据一份对美国公卫人员持续进行的研究，在Delta盛行前，在这群绝大多数已接种辉瑞或莫德纳疫苗的族群中，疫苗对于预防无症状或轻症感染的效力有91%；但Delta盛行后只剩66%。

不过根据大部分研究结果，即使Delta盛行后，COVID-19疫苗对于重症和死亡的防护力维持较为稳定，达到90%以上。

© 2021 AFP