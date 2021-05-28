娇生单剂COVID-19疫苗获英国批准

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（法新社伦敦28日电） 英国药物及保健产品管理局（Medicines and Healthcare productsRegulatory Agency，MHRA）今天宣布，英国批准只需施打一剂的娇生2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

英国卫生大臣韩考克（Matt Hancock）表示：「这使得英国大为成功的疫苗接种计画获得进一步助力。疫苗接种已使英国1万3000多条人命免于丧生。这也意味我们如今已有4款经批准的安全有效疫苗，来协助保护人民对抗这个可怕病毒。」

韩考克还说，英国政府希望只需施打一剂的娇生（Johnson & Johnson）疫苗「将在未来几个月扮演重要角色」。由于担忧所谓印度变异病毒疫情升温，英国年轻人纷纷加入接种疫苗行列。

英国已订购2000万剂娇生疫苗。而根据一份美国试验，这支疫苗对中度至重度感染防护力达72%。

不过，欧盟药品管理局（European MedicinesAgency）4月表示，鉴于美国出现接种娇生疫苗后发生血栓案例，这款疫苗应在产品说明中加入警语，警告可能发生罕见的血栓并血小板低下症。

截至目前英国已施打6200多万剂疫苗，主要使用美国药厂辉瑞（Pfizer）和英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）的产品；另外英国也已批准美国莫德纳公司（Moderna）的疫苗。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

© 2021 AFP