娇生疫苗有致血栓疑虑 丹麦接种计画先排除

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（法新社哥本哈根3日电） 继阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗后，丹麦再因娇生疫苗有导致血栓的疑虑，而将其排除在该国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画之外。

丹麦卫生部指出，欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）已经做出总结，罕见但严重的血栓病例，可能和娇生集团（Johnson & Johnson）的疫苗有关。

然而，欧盟药品管理局和世界卫生组织（World Health Organization, WHO）仍建议使用娇生疫苗，因为接种疫苗利大于弊。

但丹麦卫生官员表示，针对境内目前的疫情，他们可以不用娇生疫苗，仅使用美国辉瑞大药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech联手研发的疫苗，以及莫德纳（Moderna）疫苗即可。

丹麦卫生部在声明中说：「丹麦政府获得的结论是，使用娇生COVID-19疫苗所获得的好处，并未大于可能随之而来，会导致不良反应的风险。」

该声明补充道：「因此，丹麦卫生部持续进行的大规模疫苗接种计画，将不会采用娇生疫苗。」

该部提到，丹麦的疫情目前「已获控制」，「且其他可用疫苗的接种进度令人满意。」

© 2021 AFP