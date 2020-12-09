娇生集团协助贫穷国家抗疫 提供5亿剂疫苗

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（法新社日内瓦8日电） 美国制药大厂娇生集团（Johnson & Johnson）今天表示，明年元月底前公布临床试验结果后，就会提供5亿剂娇生研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗给贫穷国家。

娇生科学长史托佛斯（Paul Stoffels）告诉一场在日内瓦举行的线上圆桌会议，娇生集团打算以成本价贩售疫苗，并提供给全球疫苗与预防注射联盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI）。

英国制药公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）也已承诺，以成本价贩售正在进行临床试验的疫苗，每剂售价约2.5欧元（约新台币85元）。美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）的疫苗定价最高，每剂约40美元（约新台币1129元）。

由娇生集团研发的疫苗，目前正进行最后阶段临床试验，在美国及其他国家200多个地点有共计6万人参与，试验结果预定明年元月底公布。

史托佛斯指出，娇生集团的第3阶段试验目前正「如火如荼」进行中，并说，「我们的目标是明年元月取得有关疗效与安全性的试验结果」。

不同于其他厂牌的疫苗需储存于极低温之中，娇生公司的疫苗可保存在摄氏2度的环境。（译者：曹宇帆/ 核稿：林治平）

© 2020 AFP