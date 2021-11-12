娇生集团宣布将一拆为二 消费者业务与制药分家

（法新社纽约12日电） 美国娇生集团（Johnson & Johnson）今天宣布计划分拆为2家公司，把销售Band-Aid（OK绷）和泰诺（Tylenol）的消费者保健部门，与制药部门分家。

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娇生声明表示，将创造两家「全球性领导企业，更有能力透过创新，为病患与消费者带来更佳健康」。

这是继奇异（General Electric）与东芝（Toshiba）之后，本周宣布将分拆旗下事业的第3家大型企业。

法新社报导，娇生集团计划于18到24个月内完成分拆，成为两家上市公司。

娇生集团执行长戈斯基（Alex Gorsky）表示，这是全 面评估后做出的决定。

他表示，董事会与管理阶层认为，「分拆是加速我们服务病患、消费者与医疗保健专业人员的最好办法，能为我们具才华的全球团队创造机会，带动获利成长，而且最重要的是，能改善世界各地人民的医疗保健。」

娇生集团表示，全球各地超过13万6000名员工依旧是这些事业的骨干。

美国综合经营跨国集团奇异公司本周稍早宣布，将分拆成3家上市公司，分别专注于航空、医疗保健及能源。

日本电机大厂东芝公司今天宣布旗下事业将分割成3家公司，分别为基础建设、硬体设备、半导体记忆体，预计2023年度下期成立两家新上市公司。

© 2021 AFP