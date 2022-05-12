婴儿配方奶粉严重短缺 美国家长陷入恐慌

（法新社华盛顿11日电） 由于大规模产品召回加剧大流行引发的供应链困境，美国发生婴儿配方奶粉严重短缺的状况，许多家庭有时必须用尽各种方法，为孩子寻找关键民生物资。

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拥有3个分别为10岁、7岁和6个月大孩子的母亲萨拉汗（Sara Khan）说，这种情况已持续数月之久。

萨拉汗告诉法新社：「就我所知，近7个月前就已出现这个问题。这种状况不是一夜之间发生的。」

萨拉汗说，为购买配方奶粉，她找遍华盛顿和周边地区的连锁药妆店CVS、华尔格林（Walgreen）与达吉特（Target）超市，却只看到空无一物的货架。所幸她的亲友从波士顿、纽约和巴尔的摩找到几瓶配方奶粉，让孩子不致饿肚子。

萨拉汗说：「这真的太惨、太可怕了。」她甚至必须远从德国订购配方奶粉。

今年2月17日，2名婴儿不幸过世后，美国奶粉制造商亚培公司（Abbott）宣布「自愿召回」其密西根工厂生产、疑似遭细菌污染的配方奶粉，包括数百万美国家庭使用的品牌心美力（Similac）。

随后的调查证明这个品牌并无问题，但生产至今仍未完全恢复，加剧供应链问题和劳动力不足造成的持续短缺状况。

据数据收集机构Datasembly，如今43%的一般配方奶粉缺货，较4月平均水准高出10%。

除了供应问题，家长们还必须付出更高的购买成本，因为线上贩售的奶粉价格已上涨1至3倍。

美国食品暨药物管理局（FDA）局长克里夫（Robert Califf）10日表示：「我们发现，许多消费者无法买到惯用的婴儿配方奶粉和重要的特殊营养食品。我们正竭尽全力，确保在所需时间和地点有足够产品可提供。」

亚培公司11日则透过声明称，该公司对当前的缺货状况「深感遗憾」，「自发生召回事件以来，我们一直努力增加其他FDA注册设施的供应量，包括从位于爱尔兰库特希尔（Cootehill）的工厂空运心美力奶粉，并生产更多心美力液态奶和Alimentum配方奶粉。」

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