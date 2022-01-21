婴幼儿时期少量给 花生过敏有机会避免

（法新社巴黎20日电） 根据今天发表的一篇新研究，在婴幼儿阶段饮食加入花生并逐步加量，可以提高对此常见过敏原的耐受性，有助避免严重过敏。

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这篇发表在「刺胳针」（The Lancet）的同行评审研究，对象是146名0到3岁对花生过敏的婴幼儿，研究历时两年半。

其中96名孩子每天食用花生蛋白粉，剂量逐渐增加至相当于6颗花生，其他小孩则食用燕麦粉作为安慰剂组对照。

接受花生粉治疗的20名儿童后来出现过敏缓解，意味在治疗结束后6个月都未出现过敏反应。安慰剂组中则有一名儿童出现过敏缓解。

在治疗6个月后，处于缓解的儿童可以耐受相当于16颗花生的剂量

另外20名接受花生粉的儿童被认为达到「减敏」，这意味耐受度提高、但不算缓解。在治疗结束6个月后，这些儿童可以耐受相当于6到12颗花生的剂量。

在这项研究中，年龄最小孩子往往最容易获得缓解，最好的结果是12个月以下孩子。

研究共同作者琼斯（Stacie Jones）说：「非常早期的介入，或许能提供达到缓解的最佳机会。」

根据这项研究，西方国家约有2%儿童对花生过敏，且可能持续终生，他们不仅必须避免吃到花生，且在误食情况下可自行以肾上腺素注射笔注射，对抗可能致命的过敏性休克。

过去研究也得出类似结论，但这份最新研究历时长久别具意义。

尽管这项研究提供重要结果，但可能无法反映儿童身体在真实条件下行为。研究是在严格医疗监督下进行，试验期间有21名儿童施打肾上腺素。（

© 2022 AFP