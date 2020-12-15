媒体联合调查：俄联邦安全局跟监纳瓦尼4年

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（法新社莫斯科14日电） 媒体联合调查指出，俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service, FSB）化武专家过去4年盯梢克里姆林宫批评者纳瓦尼（Alexei Navalny），他被下毒那天也不例外。

44岁的纳瓦尼8月从西伯利亚搭机前往莫斯科时在飞机上昏倒，柏林的西方专家总结说，纳瓦尼是遭苏联时代的「诺维乔克」（Novichok）神经毒剂下毒，但俄国官员一再否认。

调查网站「冒险者」（Bellingcat）与美国有线电视新闻网（CNN）、俄罗斯The Insider、德国「明镜周刊」（Der Spiegel）联手进行调查，并在今天刊登调查结果，披露擅长使用「诺维乔克」等神经毒剂和毒物的多名男子姓名与照片。

「冒险者」根据电话通联与旅行纪录等「大量资料」，认为这些男子2017年起定期跟监纳瓦尼。

「冒险者」发现2017年起上述干员1名或1名以上共37次跟踪纳瓦尼后表示：「这位反对派活跃人士遭军事级化学武器毒害的数天和数小时内，这些探员就在他的附近。」

「有鉴于多到不可置信的巧合，俄罗斯似乎有必要自我澄清。」

CNN报导指出，克里姆林宫拒绝评论，联邦安全局也未回覆他们的询问。

这篇联合报导并未证明纳瓦尼和那些遭点名的探员有直接接触。

© 2020 AFP