媒体高层大风吹 川普人马下台资深人员回锅

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登上台后，川普时代被安插到「美国之音」与「自由亚洲电台」等媒体的高层纷纷辞职，过去被川普人马踢走的资深编辑人员则陆续回锅。

前政府时代获川普钦点为美国国际媒体署（USAGM）执行长的保守派电影制作人派克（Michael Pack），在上周拜登（Joe Biden）就职总统后数小时火速辞职，拜登接着任命曾任「美国之音」代理总台长的赵克露（Kelu Chao）出任美国国际媒体署代理执行长。

方贝（Bay Fang，译音）去年6月间遭派克开除之后，24日重新担任「自由亚洲电台」（Radio Free Asia）总裁一职。她在「自由亚洲电台」任内负责监督北韩强迫劳役与中国维吾尔拘留营等调查报导。

老记者罗培兹（Yolanda Lopez）则接替保守派作家芮里（Robert Reilly），暂代「美国之音」台长一职。罗培兹几天前才被芮里拉下一个高层职位。

先前跟罗培兹一同被调职的美国之音白宫记者维达库斯瓦拉（Patsy Widakuswara）现在也将重返原职。

「自由亚洲电台」着重报导中国、越南、北韩等限制媒体自由的国家，该台表示，多名维吾尔记者的亲人遭中国逮捕，记者面临威胁。

自由亚洲电台驻华府发言人马哈詹（Rohit Mahajan）表示：「我们的成功仰赖与观众和消息来源建立信任。」

「失去那种信任造成的破坏性影响很让人担心，那不只会伤害我们的信誉，更会危及记者与他们做事的能力。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP