字母哥凝聚士气 公鹿盼归队总冠军赛战太阳

广告 继续浏览后续

（法新社密尔瓦基4日电） 美国职篮NBA总冠军赛即将展开，密尔瓦基公鹿仍盼两届年度最有价值球员（MVP）安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）能及时脱离伤兵名单归队，率队与凤凰城太阳争霸。

公鹿在东区决赛击败亚特兰大老鹰，阵中大将「字母哥」安特托昆博因为系列赛第4战出现左膝过度伸展伤势，缺席东区决赛的最后两场比赛。

NBA总冠军赛6日（台湾时间7日）就要展开，公鹿总教练巴登霍泽（Mike Budenholzer）表示，会逐日检视安特托昆博的伤势，以确定他是否能够出赛。

巴登霍泽说：「你得听听球员自己的想法，也要听取团队的意见，在某些时刻，我和（公鹿总经理）霍斯特（Jon Horst）也会参与讨论，这就是我们每天要做的事。」

「在适当的时候，我们会向各位更新最新的动态，但我和他之间的对话不公开，我们每天会看他（复原）的状况如何。」

巴登霍泽表示，即便安特托昆博可能会持续缺战，但他对公鹿球员的信心不会有丝毫减损。

巴登霍泽说：「如果他因为任何原因必须待在板凳上，我们还是得准备好比赛。」（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

© 2021 AFP