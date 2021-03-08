字母哥弹无虚发里拉德大号三分 詹姆斯队明星赛获胜

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（法新社亚特兰大7日电） 詹姆斯队今天在NBA明星赛，靠「字母哥」安特托昆博弹无虚发拿下35分，及里拉德砍进致胜大号三分弹并攻下32分联手带领下，击败杜兰特队。

美国职篮NBA明星赛延续上季的赛制，前3节都打12分钟，比分从0比0开始。第4节不计时，由先拿下目标分数的球队获得最终胜利，而前3节领先球队的得分，加上24分就是最后的目标分数。

会有这样的计算方式，是为了纪念因直升机失事意外丧命的前洛杉矶湖人球星布莱恩（Kobe Bryant）。

前3节打完，詹姆斯队（Team LeBron）以146比125领先杜兰特队（Team Durant），因此要赢得这场比赛的胜利，就必须先抢下170分。

有21分优势的詹姆斯队，靠里拉德（Damian Lillard）一次过半场就出手的大号三分球，率先达到目标分数170分，最终170比150击败杜兰特队，拿下今年明星赛的胜利。

比赛开打后，刚刚拿下三分球大赛（3-Point Contest）冠军的柯瑞（Stephen Curry），三分球6投4中攻下两边最高12分，加上安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）5次出手全数命中攻下11分，让詹姆斯队第1节以40比39领先。

詹姆斯队在第2节火力全开，靠后段一波12比0攻势，将领先拉开到两位数差距。这节詹姆斯队的里拉德、柯瑞接连轰进超大号三分弹，保罗（Chris Paul）更展现他的弹跳力，秀了一次空中接力灌篮，这节他们拿下60比41优势。

第3节詹姆斯队持续疯狂进攻，连大中锋「字母哥」安特托昆博都砍进三分球，让他们在这节收在46比45 。

詹姆斯队的安特托昆博这场比赛包括三分球3投俱中在内，16次出手全部命中，攻下两队球员中最高的35 分，另外抓下7个篮板、传出3次助攻，还有1次抄截，这让他获选为这次明星赛的最有价值球员（MVP），里拉德则是轰下32分。

杜兰特队得分最多的是攻下26分的毕尔（Bradley Beal），厄文（Kyrie Irving）则有24分进帐。

本季NBA明星赛及技术挑战赛（Skills Challenge）、三分球大赛、灌篮大赛（Slam Dunk）等系列活动，因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的关系，集中在同一天、同一场地进行。

但入选参加明星赛的费城76人双雄恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）却临时无法参赛，因为他们在前往亚特兰大参加明星赛前在费城接触过一名理发师，而这名理发师今晨确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

由于事出突然，NBA也来不及找人递补参赛，只能将纽奥良鹈鹕的威廉森（Zion Williamson）拉上先发位置，顶替恩比德无法参赛的缺口，让威廉森成为继布莱恩、詹姆斯（LeBron James）和魔术强森（Magic Johnson）之后，史上第4年轻的明星赛先发球员。

© 2021 AFP