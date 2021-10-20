字母哥狂砍32分 公鹿开幕战大破篮网新球季开胡

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（法新社洛杉矶19日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天在主场迎战布鲁克林篮网，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）全场缴出32分14篮板7助攻，助公鹿在开幕战以127比104大胜篮网。

两度荣获NBA最有价值球员的安特托昆博上个赛季在总冠军赛率队击败凤凰城太阳，助公鹿睽违50年后再封王，他今天火力全开，带领球队全面进攻。

公鹿球星密道顿（Khris Middleton）和康纳顿（Pat Connaughton）双双挹注20分，沃拉（Jordan Nwora）斩获15分，而因伤提前离场的哈勒戴（Jrue Holiday）也有12分表现。

公鹿在赛前领取总冠军戒指后，展现出卫冕气势。安特托昆博说：「这不容易，拿到冠军戒并看见冠军旗帜升起，都让我们感到非常兴奋。」

「在那样的兴奋情绪下打一场比赛，内心有些难以平衡。」

「但我认为我们表现得很好。我们能专注于自己的赛事计画和自身状态，并且赢得胜利。」

篮网方面，在厄文缺阵的情况下，杜兰特（Kevin Durant）也缴出32分的亮眼成绩，哈登（James Harden）也有20分进帐，米尔斯（Patty Mills）三分球7投7中，砍下了21分，克莱克斯顿（Nic Claxton）则贡献12分。

© 2021 AFP